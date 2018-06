A quoi devons-nous nous attendre pour l’E3 2018?

L’E3 c’est le moment pour les développeurs et éditeurs de dévoiler et présenter leurs nouveaux titres! Au programme, huit grandes présentations en direct de PlayStation, Nintendo, Xbox, mais aussi Electronic Arts, Square Enix, Ubisoft, Bethesda et Devolver. On a vraiment hâte d'y être.

Electronic Arts

9 juin, 14h (HAE)

Pour EA, c’est l’action qui sera à l’honneur avec des jeux comme Battlefield V ou encore Anthem, mais aussi un peu de sport avec les franchises comme FIFA, Madden NFL, NHL et encore NBA.

Vous pourrez suivre la présentation sur EA.com, YouTube, Twitter, Facebook et Instagram.

Microsoft Xbox

10 juin, 16h (HAE)

L’E3 sera l’occasion pour Microsoft d’en dévoiler un peu plus sur Crackdown 3, Below, Ashen et The Last Night. Mais nous ne sommes pas à l’abris de quelques petits aperçus d’autres titres du partenaire promotionnel EA.

À suivre sur xbox.com/e3, Mixer, Facebook et Twitter.

Bethesda Softworks

10 juin, 21h30 (HAE)

On va pouvoir découvrir Rage2, teasé il a peu de temps, ainsi que sur le prochain jeu Prey. Évidemment, on va en savoir plus sur Fallout 76!

Retrouvez la présentation sur Bethesda.net, Twitch, YouTube, Facebook et Twitter.

Devolver Digital

11 juin, 2h (HNA)

Ce qu’on peut attendre pour Devolver Digital, c’est d’en apprendre plus sur des jeux comme Serious Sam 4, Eitr, Sometimes Always Monsters.

À suivre sur Follow it live via Twitch.

Square Enix

11 juin, 13h (HNA)

Des titres comme Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III, Left Alive, Life is Strange 2 et Battalion 1944 seront sans doute présentés à l’E3.

À suivre sur e3.square-enix-games.com, YouTube, Twitch, Mixer, Facebook et Twitter.

Ubisoft

11 juin, 16h (HNA)

Pour Ubisoft, probablement un aperçu de The Division 2, The Crew 2, Beyond Good & Evil 2, Skull and Bones, Starlink: Battle for Atlas et Transference.

À suivre sur ubisoft.com, YouTube, Twitch et Mixer.

Sony PlayStation

11 juin, 21h (HNA)

On imagine que les titres tels que The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man, Ghost of Tsushima et Death Stranding seront sur le devant de la scène pour Sony!

Présentation en direct sur live.playstation.com, playstation.com/e3, Twitch, YouTube et Facebook.

Nintendo

12 juin, 12h (HNA)

La présentation Nintendo sera un Nintendo Direct. Cependant, on sait d’ores et déjà que Super Smash Bros sera l'attraction principale, ainsi que Splatoon 2 avec le Splatoon 2 World Championship.

Pour les autres jeux de la firme Nippone, ils seront présentés durant l'événement Treehouse Live, diffusé en direct du salon entre les 12 et 14 juin.

À suivre sur e3.nintendo.com.

N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et Twitter pour suivre l'E3 avec nous!