Cette Ferrari est maintenant la voiture la plus chère de tous les temps

La Ferrari 250 GTO est réputée pour être l’une des plus recherchées dans le milieu de la voiture de collection. Et la plus récente vente de l’une des 39 construites le prouve une fois de plus.

Comme on peut le lire sur Fox News, une Ferrari 250 GTO 1963 a été vendue pour gargantuesque somme de 52 M£, soit environ 90 M$ CAN. Elle est l’exemplaire portant le numéro #4153GT.

Selon toute vraisemblance, il s’agirait de la voiture la plus chère au monde. Elle déclasserait une autre Ferrari 250 GTO qui été vendue pour 38 M$ US, ce qui représente environ 49 M$ CAN. Le bond de la valeur de ce modèle pourrait difficilement être plus impressionnant.

Pour Marcel Massini, expert dans le domaine des Ferrari anciennes, il ne serait pas étonnant que certaines unités de ce modèle soient transigées pour plus de 100 M$ US d’ici les cinq prochaines années.

Ferrari 250 GTO 1963 châssis #4153GT

Contrairement à ce qui est souvent le cas pour ces véritables œuvres d’art sur quatre roues, cette Ferrari 250 GTO n’a pas été achetée dans le cadre d’un encan. Il s’agit plutôt d’une vente privée.

Sur Autoblog, on rapporte certaines rumeurs selon lesquelles l’acheteur de cette voiture de collection serait David MacNeil, PDG de WeatherTech. Cette entreprise est notamment spécialisée dans la fabrication de protecteurs en plastique pour les intérieurs d’automobiles.

Si cette Ferrari 250 GTO vaut si cher, c’est entre autres grâce à son riche passé. Ce coupé animé par un V12 de 3,0 L a entre autres remporté l’édition 1964 du Tour de France. Lucien Bianchi et Georges Berger se trouvaient à son volant et couraient pour l’Écurie Francorchamps.