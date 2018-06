Début du procès de l'ancien pasteur baptiste Claude Guillot

Au cours des trois prochaines semaines, la vie de l’ancien pasteur baptiste Claude Guillot et les gestes de violence et de contrôle qu’il aurait posés à l’égard de six présumées victimes sur une trentaine d’années seront scrutés à la loupe dans le cadre de son procès.

C’est de façon chronologique que la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Sonia Lapointe, entend présenter la preuve volumineuse amassée par les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pendant près de trois ans.

C’est à Victoriaville, au tournant des années 80 que la triste histoire a pris naissance alors que Guillot était directeur de l’école La Bonne Semence.

«Toutefois, à la suite d’une mésentente avec les parents de l’école et certains membres de la direction, l’accusé a quitté Victoriaville avec sa femme et ses enfants pour venir s’établir à Québec», a précisé l’avocate.

Dans le secteur Chauveau, où il avait sa résidence, l’homme a développé une école dans son sous-sol, en se basant sur le programme Ace (Éducation chrétienne accélérée) qui a pris naissance aux États-Unis.

À cet endroit, différentes «sentences» seront infligées aux enfants qui, par exemple, devaient se tenir debout pendant des heures.

«Il y avait certaines restrictions au niveau de la nourriture, des voies de fait, des contacts physiques et des coups qui ont aussi été portés», a-t-elle précisé.

Comme premier témoin, la Couronne a fait entendre le technicien au service de l’identité judiciaire, Denis Turcotte qui a passé «la demeure-école» au peigne fin, une résidence qui était encerclée de caméras de surveillance.

Photo police de Québec

«Un dispositif d’identification vocal et visuel se trouvait aussi à la porte d’entrée de la maison», a expliqué le policier.

Dans la demeure, chaque fenêtre était vissée au cadrage pour empêcher que quelqu’un ne les ouvre et sur certaines, les manivelles avaient été enlevées et le mécanisme rempli par une substance.

Photo police de Québec

En faisant défiler les quelque 400 photos prises à l’intérieur de la demeure, le technicien a attiré l’attention du tribunal sur le comble de la demeure auquel on pouvait accéder par la chambre principale.

«L’endroit avait été converti en entrepôt où plusieurs bacs de plastique numérotés ont été trouvés», a mentionné M. Turcotte.

Dans le sous-sol, plus d’une soixantaine de produits électroniques ont été retrouvés comme des écrans d’ordinateurs, iPad, téléphones, portables, disques durs externes et clés USB. Les policiers ont également mis au jour «un entrepôt-garde-manger» dissimulé derrière un «faux mur».