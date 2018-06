«Double facturation» de la part des médecins, dit le Parti québécois

Le recours aux médecins pour assurer le suivi de certaines responsabilités des infirmières praticiennes spécialisées mène à une « double facturation » pour le même service, dénonce le Parti québécois.

Depuis le 8 mars dernier, les infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ont plus de pouvoirs notamment pour amorcer des traitements dans les cas de diabète, d’hypertension, d’hypercholestérolémie, d’asthme, de maladies obstructives pulmonaires chroniques et d’hypothyroïdie.

L’annonce, faite en présence du ministre de la Santé Gaétan Barrette, avait été bien accueillie, mais la publication, depuis, de lignes directrices sur la mise en œuvre de ces nouvelles responsabilités a fait déchanter les IPS. C’est que les patients devront voir un médecin moins d’un mois après leur rencontre avec la super-infirmière, ce qui vient limiter grandement leur autonomie.

« On facture deux fois, déplore la porte-parole du PQ en matière de santé, Diane Lamarre. On paie pour l’infirmière praticienne qui a vu ce patient-là, qui a fait une analyse et qui a évalué ses besoins et on exige qu’un médecin revoie rapidement ce même patient. »

Ailleurs au Canada et à l’étranger, les IPS peuvent poser des diagnostics sans la supervision d’un médecin, souligne-t-elle. « C’est juste au Québec qu’on n’a pas le droit », dit Diane Lamarre, qui y voit une manifestation du corporatisme des médecins.

Recul

Pour la présidente de l’Association des infirmières praticiennes spécialisées, cette nouvelle approche constitue une forme de recul. « Dans la pratique terrain, jusqu’à l’apparition des lignes directrices, il y a beaucoup de choses qu’on réglait avec le médecin partenaire sans nécessairement amener une visite à chaque fois », dit Christine Laliberté.

De plus, cette seconde visite encombre les médecins, qui sont obligés de voir plus de patients, estime-t-elle.

« Partenariat »

Le Collège des médecins, qui a négocié ces nouveaux règlements avec l’Ordre des infirmières, se défend en soulignant que cette visite vise à établir un diagnostic différentiel, qui permet d’éliminer d’autres possibles maladies.

« Le médecin va confirmer [le diagnostic] ou penser à d’autres maladies, affirme la relationniste du Collège des médecins, Leslie Labranche. C’est simplement pour ne pas échapper de cas. »

L’approche mise en place au Québec est un concept de « partenariat » entre les super-infirmières et les médecins, poursuit-elle. « Dans les autres provinces, ce sont des cliniques d’IPS. Les IPS sont 100 % autonomes, reconnaît-elle. Au Québec, ce n’est pas le modèle qu’on a choisi. »