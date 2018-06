D’un océan à l’autre à bord d’une Citroën de 1923

Au volant d’une voiture vieille de près d’un siècle, un Français s’apprête à traverser le Canada d’Ouest en Est.

Pour Christian Darrosé, grand amateur de voitures, il ne s’agit pas que d’un voyage de plaisance, mais surtout d’une manière de sensibiliser les gens à une cause qui le tient à cœur: les accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Son outil pour le mener à bon port: une Citroën Type C «Trèfle» de 1923. Avec une fiabilité jamais certaine et un moteur à quatre cylindres d’une dizaine de chevaux qui limite la vitesse de croisière à environ 50 km/h, le défi n’est pas négligeable!

Ayant lui-même perdu sa mère et son frère en raison d’AVC, Christian Darrosé a fondé l’association Je roule pour l’AVC avec un défi bien précis en tête, celui de traverser le Canada d’un bout à l’autre à bord de sa voiture de 95 ans.

« Il s’agit là d’un véritable défi mécanique, logistique et humain, mais le véritable défi consiste à sensibiliser le plus grand nombre de Canadiens aux AVC», explique M. Darrosé, déjà arrivé en sol canadien.

Tout au long de son périple de 78 jours, l’aventurier français s’arrêtera dans 68 villes à travers le pays pour sensibiliser les gens aux comportements qui augmentent les risques de faire un AVC et aux symptômes à détecter avant que le pire ne survienne. Beaucoup ont entendu parler de l’AVC, mais peu savent quoi faire en cas d’accident», soulève Christian Darrosé, ajoutant que les maladies du cœur et les AVC font partie des principales causes de décès au pays.

Même si son périple devait commencer le 15 mai à partir de Victoria, des problèmes de transport l’auront forcé à revoir son itinéraire. Le départ officiel se fera plutôt de Vancouver le 8 juin.

Je roule pour l'AVC

Si tout va comme prévu, Christian Darrosé et sa jolie Citroën seront de passage à Montréal le 21 juillet, puis à Québec le 28 juillet. Le Français poursuivra ensuite sa route vers l’Est pour clôturer le périple à Saint-John’s, à Terre-Neuve.

Tous les fonds amassés lors du voyage seront remis à la Fondation Cœur + AVC.