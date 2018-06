Indemnisation pour le vandalisme: le maire Labeaume ne lâchera pas le morceau

Le maire de Québec promet aux commerçants et aux résidants de ne pas lâcher le fédéral d'une semelle jusqu'à ce que chacun soit indemnisé pour tout dommage subi pendant le G7.

«Le fédéral va nous trouver tannants s'il tente de ne pas faire ce qu'il faut», avise Régis Labeaume. Selon lui, «il n'y a aucune raison que quiconque à Québec ait une perte financière à cause du G7 ou de manifestations».

Ainsi, son administration soutiendra les commerçants et les citoyens qui souhaiteront se faire rembourser pour les pertes et dommages qu'ils pourraient subir. «On va être en arrière des citoyens et des commerces pour que tout le monde soit dédommagé comme il se doit. On ne les lâchera pas. On va se battre.»

M. Labeaume a précisé que la Ville de Québec ne prévoit pas elle-même dédommager les victimes de vandalisme.

Il convient cependant qu'il est possible que tant les citoyens que la Ville se heurtent à l'intransigeance du gouvernement fédéral. «Je n'ai pas de garantie. C'est une grosse affaire qui coûte 100 millions $. C'est à eux (le gouvernement) de donner des garanties. Si on s'aperçoit que c'est un dédale à ne plus finir, ils vont entendre parler de nous autres, ça, c'est certain.»