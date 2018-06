Kaetlyn Osmond renonce au Grand Prix de l’ISU

La championne du monde en titre, l’Albertaine Kaetlyn Osmond, ne participera pas aux événements du circuit du Grand Prix de l’ISU cette année.

«Depuis les quelques dernières années, je me suis concentrée sur les Jeux olympiques d’hiver 2018 et j’ai travaillé très dur pour atteindre mes buts. La saison 2017-2018 a de loin dépassé mes attentes et j’ai maintenant besoin de temps pour me recentrer et évaluer les prochaines étapes de ma carrière», a déclaré l’athlète de 22 ans dans un communiqué de Patinage Canada.

«Bien que j’aime toujours concourir et me produire, je vais explorer d’autres occasions excitantes durant cette période. Je souhaite la meilleure des chances à tous les patineurs qui évolueront au sein du circuit du Grand Prix ISU.»

En 2018, Osmond est devenue la première Canadienne à remporter le titre mondial en 45 ans. La triple championne nationale a aussi été médaillée d’or dans l’épreuve par équipe et de bronze en simple féminin aux Jeux olympiques de Pyeongchang.