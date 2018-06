La fête de Québec sous le signe de la généalogie

Pour son 410e anniversaire, le 3 juillet prochain, la Ville de Québec organisera une fête sous le signe de la généalogie.

Le maire Labeaume en fait l’annonce lundi matin, en point de presse, en disant voulait susciter «l’intérêt et la curiosité des citoyens pour aller à la recherche de leurs ancêtres». Ce thème est de plus en plus porteur, a-t-il insisté.

«Des visites guidées ludiques et historiques» seront organisées entre 13 h et 19 h, peut-on lire dans un communiqué de presse. «Les visiteurs rencontreront des personnages qui ont marqué l’histoire de la ville de Québec. On y découvrira à travers leurs anecdotes et leurs expériences certains moments charnières de la ville», ajoute-t-on.

Outre la tradition du bébé né le 3 juillet (les parents sont invités à communiquer la nouvelle au 3juillet@ville.quebec.qc.ca), la Ville de Québec soulignera cette année l’anniversaire de tous ses citoyens nés le 3 juillet. Tous seront invités, ce jour-là, à se procurer un macaron conçu en leur honneur, à un stand situé à la place de l’Hôtel-de-Ville.

Le 3 juillet, à 16 h 30, la Ville de Québec va par ailleurs inaugurer la place Limoilou (intersection de la 3e Avenue et de la 6e Rue). Diverses animations se dérouleront également dans tous les arrondissements de Québec.