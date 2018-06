Le prince Harry et Meghan Markle ont maintenant des voisins très connus

Les nouveaux mariés n’ont pas perdu de temps avant de se trouver un petit nid d’amour romantique, et il se trouve à côté de la maison d’un couple d’amis très célèbre.

Selon les informations rapportées par les tabloïds britanniques, le prince Harry et Meghan Markle auraient en effet signé un bail de deux ans sur une maison nommée Westfield Large, située dans les Cotswolds, une chaîne de collines du sud-ouest de l’Angleterre non loin de Londres.

La propriété se situe dans le village de Great Tew Estate, et donc sur les mêmes 4000 acres que la maison de David et Victoria Beckham, de bons amis du couple.

Le célèbre joueur de football et l’ancienne Spice girls sont très près de la famille royale. Ils étaient au mariage du prince Harry et de Meghan Markle mais aussi à celui du prince William et de son épouse Kate Middleton en 2011.

Pas loin de la nouvelle résidence secondaire du couple royal, on y retrouve aussi Soho Farmhouse, l’endroit où Markle aurait célébré son shower de mariage en mars dernier.

La résidence principale du duc et de la duchesse de Sussex reste bien sûr Kensington Palace, mais les amoureux pourront ainsi passer leurs fins de semaine à la campagne.