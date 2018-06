Les Capitals plus coriaces

Les Capitals de Washington ont disputé un autre solide match samedi.

En dépit de l’erreur de Braden Holtby, ils n’ont jamais été inquiétés lors du troisième match de la finale.

Ils ont été coriaces dans tous les aspects du jeu.

Avant le début de la série, j’avais précisé que les Golden Knights de Vegas affronteraient une équipe légèrement supérieure aux Jets de Winnipeg, nettement supérieure aux Sharks de San Jose et aux Kings de Los Angeles.

Alex Ovechkin et son groupe avaient emprunté, pour atteindre la finale, un parcours parfois sinueux, mais, dans les moments les plus intenses, ils avaient réagi avec une détermination qu’on ne leur connaissait pas.

Sur une lancée

Face aux Golden Knights, ils poursuivent sur la même lancée que lors des trois derniers matchs contre le Lightning de Tampa Bay. Ils gagnent sur tous les fronts. Ils ont menotté le meilleur trio adverse lors des deux dernières rencontres. Ils ont tiré profit de leurs opportunités. Ils ont excellé dans le cercle des mises en jeu et ils ont très bien composé avec l’adversité.

Sans rien enlever aux efforts déployés par les Golden Knights, les Capitals réussissent à contrer leurs rivaux en pratiquant un style robuste et, surtout, en rendant la tâche de Marc-André Fleury nettement plus difficile que lors des trois premières séries.

En réalité, le gardien des Golden Knights ne peut s’offrir le moindre moment de répit. Quand l’adversaire s’amène dans le territoire, Fleury est le joueur ciblé. On va créer de la circulation devant son filet. Parfois, on va aller trop loin, comme l’a fait Devante Smith-Pelly, mais le message est passé.

C’est là toute la différence. Braden Holtby profite d’une meilleure protection.

Les Golden Knights disputeront le match le plus important de leur formidable saison ce soir. Ils devront se montrer tout aussi et même plus coriaces que les Capitals. Ils n’ont pas d’autre choix.