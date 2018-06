Les Pléiades 2018

Le 17e concours Les Pléiades, Prix d’excellence, 2018, qui couronne le succès des entreprises de Lévis et de Chaudière-Appalaches, a réuni 750 personnes, le 24 mai dernier, au Centre de congrès et d’expositions de Lévis.

La Chambre de commerce de Lévis a honoré les lauréats des 10 catégories du concours, en plus des récipiendaires des prix spéciaux, soit le Prix de la Ville de Lévis, le Prix de la Personnalité d’affaires de l’année, le Prix Éclat de l’Économie sociale et le Prix Coup de cœur. La soirée tenue sous la présidence d’honneur de Martine Péloquin, vice-présidente et directrice générale de la Raffinerie Jean-Gaulin – Énergie Valero, constitue le plus important événement annuel du genre au Québec. Puisque je n’ai pas l’espace nécessaire pour faire place à tous les gagnants, vous en retrouverez quelques-uns dans cette page.

Bénévoles d’expertise

Photo courtoisie

Le lauréat de la catégorie Le Distinctif (organisme et fondation), lors du récent concours Les Pléiades, a été remis à Bénévoles d’Expertise, dont la mission, unique et novatrice, permet d’accompagner, par le bénévolat de compétences, les OBNL à vocation sociale de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Sur la photo : Marina Binotto, directrice affaires publiques et gouvernementales, Énergie Valero – Raffinerie Jean-Gaulin ; Nancy St-Pierre, directrice générale, et Pascale Savard, conseillère en communication chez Bénévoles d’Expertise.

Horteau

Photo courtoisie

Le prix spécial de la Ville de Lévis, lors du récent concours Les Pléiades, a été remis à Horteau, qui œuvre dans la gestion de l’irrigation en agriculture et obtient beaucoup de succès, notamment dans l’ouest des États-Unis, où sévit une très grave sécheresse depuis des années. Horteau aide les agriculteurs à augmenter la performance des productions de fruits, noix et légumes, tout en protégeant l’environnement. La technologie, qu’elle a développée ici même, est primée chaque année dans la grande industrie internationale des technologies agricoles. Sur la photo, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, et Bruno Laliberté, vice-président finances d’Horteau.

Prévost

Photo courtoisie

Le lauréat de la catégorie Rayonnement hors Québec (entreprise et organisme), lors du récent concours Les Pléiades, a été remis à Prévost. Cette distinction vient faire écho à des années d’efforts et de promotion partout au Canada et aux États-Unis, ce qui a permis au fabricant québécois d’autocars commerciaux haut de gamme de se tailler une place enviable en Amérique du Nord. Au cours de la dernière année, la part de marché de Prévost a augmenté considérablement aux États-Unis, notamment à cause d’une stratégie visant à privilégier le marché « suburbain » en Californie. Sur la photo, l’équipe de Prévost.

Autres prix

Photo courtoisie

Le prix de la Personnalité d’affaires de l’année, lors du récent concours Les Pléiades, a été remis à Maxime Laviolette (photo), directeur général de Dessercom, alors que le prix Coup de cœur fut décerné à Louise Gingras (photo), directrice des relations publiques chez Groupe Autobus Auger.

