Mon opinion sur l’immigration

Suite à la réponse que vous avez faite concernant l’immigration à celle qui signait « Désabusée », j’aimerais vous souligner que tout comme messieurs Trudeau et Couillard, vous ne savez pas compter du tout. Quand allez-vous prendre conscience de notre capacité de payer ? Ce qui me reste pour mon dollar canadien après impôts et taxes, c’est à peine 0,10 $. Monsieur Radoulov, joueur de hockey professionnel, l’avait bien compris. C’est pour ça qu’il s’en est allé jouer au hockey à Dallas, aux USA.

Pour un salaire de 7 000 000 $ US, il lui resterait dans ses poches au Québec 3 500 000 $ US. Alors qu’au Texas, il lui en reste 4 000 900 $ US. Pas difficile de faire un choix. Quand allez-vous comprendre que le Canada ne peut pas prendre toutes les souffrances du globe terrestre sur ses épaules, surtout que les USA semblent l’avoir compris ?

Cessez de mentionner que le Canada est un pays riche quand nous ne sommes que 36 millions d’habitants pour 328 millions d’Américains. Nous n’avons pas les moyens des USA pour payer la facture. Réveillons-nous, porteurs d’eau que nous sommes. J’ai 73 ans. J’ai payé des impôts au-delà de 50 ans en travaillant dans le secteur privé toute ma vie, autant à Montréal que Longueuil, La Pocatière, Sainte-Julie, Saint-Hyacinthe, Val-d’Or, la Baie-James, le Wisconsin, le New Jersey, la Floride, etc. Sans syndicat ni traitement de faveur. Et malheureusement encore trop souvent, c’est à moi que le gouvernement s’en prend pour imposer des coupures, après avoir géré son budget comme un parfait incompétent.

Roger Audet

Comme les chiffres semblent vous intéresser et que ça vous a peut-être échappé dans les nouvelles surprenantes parues en cette semaine du « ... Sachez qu’un revirement majeur a eu lieu sur le marché du travail en 2017, lequel vient contredire le discours selon lequel les immigrants contribuent peu à l’économie du Québec et qu’ils vivent aux crochets de la société. En 2017, les immigrants sont devenus proportionnellement plus nombreux à occuper un emploi que les personnes nées ici. Et cela, toutes tranches d’âge confondues. Le phénomène est non seulement historique et en croissance, mais aussi unique parmi les grandes provinces canadiennes. Selon Statistique Canada, 61,6 % des immigrants du Québec occupent un emploi en 2017, alors que pour les natifs, ils en occupent 60,8 %. Les 39 % de sans-emploi sont constitués par les chômeurs, les retraités et les parents à la maison. »

Comme vous voyez, non seulement les immigrants ne sont pas des boulets, mais contribuent au bien collectif. Et pour corriger la fausse impression que vous avez sur le fait que le Canada accueille autant d’immigrants que les USA, sachez qu’en 2016, les USA ont accueilli 43 millions d’immigrants, alors que le Canada, lui, en a accueilli à peine un peu plus de 320 000 et qu’il s’agissait d’une année exceptionnelle, vu l’arrivée massive de Syriens pour des raisons humanitaires. Voilà, j’espère, de quoi calmer vos angoisses, d’autant plus que les immigrants servent aussi à pourvoir les postes délestés par les gens à la retraite comme vous.