Mosquée de Québec: suicide d’une ambulancière dépêchée à la tuerie

La mère d’une ambulancière paramédicale qui est intervenue sur les lieux de la tuerie à la mosquée de Québec et qui s’est enlevé la vie en mars dernier réclame plus d’aide psychologique pour les premiers répondants.

Lucie Roy affirme que sa fille, Andréanne Leblanc, était profondément marquée par ce qu’elle a vu et vécu le soir du 29 janvier 2017.

«Je pense que ça s’est amplifié beaucoup plus durant les mois d’août et septembre suivants, raconte-t-elle en entrevue à l’émission Le Québec Matin sur les ondes de LCN. Elle était en période de grande fatigue. Plusieurs événements se sont passés après la mosquée et c’est à ce moment-là que je me suis aperçue qu’elle était beaucoup plus agitée, beaucoup plus irritable. Moi je reconnaissais certains signes de stress post-traumatique.»

Même si une séance de débreffage a été effectuée au sein de l'équipe d'ambulanciers dans les jours suivant la tragédie, Mme Roy affirme que ce n’était pas suffisant.

«C’est sûr qu’après, les paramédics restent sur le feu de l’action. Ils continuent leur travail et c’est beaucoup plus tard qu’Andréanne a démontré des changements dans son comportement et sa personnalité», souligne Mme Roy.

Lors de la commémoration de l’attaque, en janvier dernier, plusieurs survivants ont pris la parole dans les médias pour relater ce qu’ils ont vécu. Andréanne aurait alors dit à sa mère: «Moi je ne veux pas écouter ça. C’est sûr que je n’écouterai pas ça.»

Aujourd’hui, Lucie Roy souhaite que des mécanismes soient mis en place pour épauler et soutenir les ambulanciers après de telles épreuves. Elle aimerait notamment que «les services d’aide psychologique soient accessibles rapidement»

«Si les paramédics ont besoin d’un suivi plus prolongé, parce qu’à un moment donné, on se rend compte que oui ces images-là les ont marqués, qu’ils puissent avoir accès facilement à des services d’aide», souligne-t-elle.

«Malheureusement, les coopératives d’ambulance ou les compagnies d’assurance sont souvent privées, ajoute la mère d’Andréanne. Il n’y a pas nécessairement de programmes d’aide en place. Les paramédics, quand ils sont dans le feu de l’action, ils n’ont peut-être pas le temps de se rendre à des services publics d’aide. Ils n’ont pas la possibilité d’attendre pour consulter.»

Une situation que reconnaît la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec.

«Oui, il y a peut-être une étiquette de “superhéros” qui est souvent associée à notre travail, mais il reste que derrière, on n’est pas des superhéros derrière l’uniforme, explique André Tremblay-Roy, vice-président du syndicat. On reste des êtres humains qui voyons peut-être des choses que la moyenne des gens ne verront probablement jamais dans leur vie.»

Vous ou un de vos proches êtes en détresse? Appelez sans frais le 1 866 APPELLE (277-3553) partout au Québec ou visitez le site web de l’Association québécoise de prévention du suicide pour obtenir de l’aide.