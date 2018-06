Poème sur l’espérance

Je vous attends après la pluie, le dégel et vos guerres. Je vous attends en fin de route, pour un début sans fin, un à jamais tout plein.

Je vous entends me dire merci, la guerre est disparue de l’air, il n’y a plus ni faim ni doute, c’est un nouveau matin, né d’un toujours certain.

J’aurai fait fondre votre lune et sabré sa lumière, placé les étoiles sous vos pieds, votre tête en été, saison d’éternité.

Le jour paraîtra sans lacune, dépourvu de misère, rempli d’une paix qui lui sied, fait d’un jour trempé, en toute vérité !

P.-S. L’espérance, c’est d’avoir présent en son cœur le dernier des tantôt à venir.

Anonyme

L’espérance étant, pour moi en tout cas, l’une des vertus les plus difficiles à garder vivantes, j’ai pensé que votre poème pourrait être source d’inspiration en période de doute.