Québec 21 prône la construction d’une nouvelle centrale de police au centre-ville

Québec 21 demande à l’administration Labeaume d’abandonner le projet de centrale policière dans Lebourgneuf, de revenir au projet initial avec un quartier général au centre-ville et de conserver les postes de Charlesbourg et Loretteville.

Le chef de l’opposition officielle, Jean-François Gosselin, a présenté à la presse lundi son propre plan de réorganisation policière qui mise sur les «services de proximité». La tendance, dit-il, est à la décentralisation et non à la centralisation. Son parti s’est notamment inspiré de ce qui se fait «partout ailleurs», notamment à Montréal et à Laval.

Rappelons que le projet actuel, dont les coûts ont explosé dans la dernière année, a été mis sur la glace par le maire Labeaume dans la foulée de la démission de son bras droit Jonatan Julien, blâmé par le maire pour ce cafouillage.

Québec 21 demande au maire Labeaume et aux autres membres de l’exécutif de profiter de cette pause pour réévaluer l’ensemble de la réorganisation du service de police, craignant que les citoyens de la banlieue au nord et même ceux du centre-ville soient mieux bien desservis si la Ville met son plan à exécution.

M. Gosselin suggère de trouver un nouvel emplacement pour la future centrale au cœur de l’action dans les secteurs de Limoilou, Saint-Sauveur ou Saint-Roch, et d’abandonner le secteur Lebourgneuf.

La Ville, selon lui, devra ainsi laisser de côté son projet de poste de quartier dans l’édifice patrimonial F.-X. Drolet, lequel devrait subir des travaux coûteux et conserver ses postes de quartier à Charlesbourg et dans la Haute-Saint-Charles.

Un vrai poste de quartier à Beauport

L’opposition propose aussi un changement de vocation pour le poste de Beauport. Selon elle, la Ville devrait réaffecter les maîtres-chiens et les patrouilleurs à moto à un autre emplacement pour libérer de l’espace afin de rouvrir un comptoir de services et d’accueil pour les citoyens.

Enfin, l’opposition propose à la Ville de considérer à plus long terme l’ajout d’un poste de police avec des patrouilleurs dans le secteur Cap-Rouge-Laurentien pour assurer une meilleure couverture de proximité «dans ce secteur en plein développement».

«On ne prétend pas être des experts mais au moins, nos propositions font du sens. On veut ouvrir le débat», a déclaré M. Gosselin qui compte interpeller le maire à ce sujet lors de la séance du conseil de ville. Sa proposition s’inscrit, dit-il, dans une «démarche de collaboration».

«Notre but premier, c’est de répondre aux besoins des citoyens, on ne prend pas ça dans les airs, on a fait des consultations, les gens nous reviennent à ça. Posez la question à ceux qui perdent leur poste de police s’ils sont d’accord avec ça ? S’ils sont contents de perdre leur poste de police ?», a renchéri le conseiller beauportois Stevens Mélançon.