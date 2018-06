Stroll a hâte de revoir son public

Malgré un début de saison plutôt exécrable au volant d’une Williams mal née, Lance Stroll tente de garder la bonne humeur. Et c’est en lui parlant de Montréal qu’il montre son plus beau sourire.

À quelques jours de sa deuxième participation au Grand Prix du Canada, le pilote québécois n’a pas caché, lors d’une entrevue accordée récemment au Journal, qu’il a hâte de renouer avec son public.

La course la plus importante

« Je suis aussi fébrile qu’à pareille date l’an dernier, a-t-il déclaré. Je suis impatient de rouler au circuit Gilles-Villeneuve une nouvelle fois. Il y a une énergie à Montréal comme nulle part ailleurs. C’est ma course, et, de loin, la plus importante de l’année.

« C’est à cet endroit que j’ai récolté mes deux premiers points [il s’était classé au neuvième rang] et que j’ai senti que j’avais ma place en F1. Je me souviens de mes premiers tours de roue le vendredi matin. C’était fou. Je m’attendais à un bel accueil, mais jamais comme celui qui m’a été réservé. »

Avec seulement quatre points au compteur en 2018, Stroll souhaite ajouter à sa maigre récolte à Montréal.

« Nous avons éprouvé toutes sortes de problèmes depuis le début de l’année, a reconnu le pilote montréalais de 19 ans. Notre voiture n’est pas assez rapide. J’espère qu’à Montréal, elle se présentera sous un jour plus favorable. »

Le souvenir de Gilles

Stroll n’a évidemment jamais vu courir Gilles Villeneuve, mais il en a entendu parler.

« On m’a relaté que de belles choses à son sujet, a dit Stroll. Il était un pilote d’exception au talent remarquable. Son parcours a eu impact majeur sur la popularité de notre sport au Canada. »

Ses résultats en 2018

Monaco

Qualifications : 17e

Course : 17e

Azerbaïdjan

Qualifications : 10e

Course : 8e

Chine

Qualifications : 18e

Course : 14e

Espagne

Qualifications : 18e

Course : 11e

Bahreïn

Qualifications : 20e

Course : 14e

Australie

Qualifications : 13e

Course : 14e

Montréal en 2017