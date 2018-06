Suggestions pour l’après-carrière de Martine Ouellet

On n’ose pas imaginer comment ça peut être déstabilisant de se faire montrer la porte de cette manière. Martine Ouellet n’a récolté que 32% d’appui dans un vote de confiance. Au Sac de chips, on aimerait lui donner un petit coup de pouce pour qu’elle puisse rebondir rapidement!

Voici donc quelques suggestions pour sa réorientation de carrière:

Animatrice d’une émission de cuisine

La seule place où elle pourra rester chef.

Son secret? La crème 32%.

Conseillère en relation de presse

Parce qu’après tout, ELLE sait de quoi les journalistes devraient parler.

Candidate péquiste aux prochaines élections

Mais c’est une suggestion d’ultime-recours...

Parce qu’à regarder les sondages pour le Parti québécois, il se peut qu’au printemps prochain, elle soit rapidement à la recherche d’un nouvel emploi.

Commentatrice au «Club des Ex»

La seule émission du genre qu’elle n’a pas encore mis en demeure. #LaJoute #JeSuisCatherinePerrin

Chauffeuse d’autobus

Elle est très à l’aise avec le concept «avancez vers l’arrière».

Et en plus, elle doit connaître les autoroutes entre Ottawa et Québec par coeur. C’est un autre avantage du «transparlementarisme», on imagine.

Consultante en leadership

Elle a essayé de diriger d’une main de fer un parti politique connu pour ses chicanes, ce n’est pas rien!

Pourquoi elle ne pourrait pas donner ses astuces (bonnes et surtout moins bonnes) dans des conférences?

Concierge d’un immeuble résidentiel

Son plus grand défi?

Ne pas faire fuir les locataires du Bloc.

Metteur en scène

Elle pourrait travailler pour n’importe quelle compagnie de théâtre à Montréal...

Sauf, peut-être, chez Duceppe.

Guitariste dans un groupe de musique

Toutefois, elle devra commencer par savoir s’accorder.

Conseillère conjugale

Avec elle, personne ne connaîtra la séparation.

Guide touristique en Catalogne

Enfin, elle pourra parler d’une province vraiment proche de l’indépendance.