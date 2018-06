Taxes américaines sur l’acier et l’aluminium: plainte du Mexique devant l’OMC

Le Mexique va déposer une plainte auprès de l’OMC au sujet des taxes américaines sur l’acier et l’aluminium, a annoncé lundi le gouvernement mexicain.

Le Mexique «va entamer un processus de règlement de différends auprès de l’Organisation mondiale du commerce», a écrit le ministère mexicain de l’Économie dans un communiqué.

Les actions entamées s’appuieront «sur le droit commercial international et seront proportionnelles au dommage causé au Mexique», poursuit le texte.

Le Mexique estime que ces taxes «violent l’accord sur les garde-fous de l’OMC, car elles n’ont pas été adoptées conformément aux procédures prévues, et violent également l’accord général sur les taxes douanières et le commerce de 1994», précise le ministère.

Le gouvernement du président américain Donald Trump a décidé de ne pas prolonger l’exemption temporaire accordée à l’Union européenne, au Mexique et au Canada, et a mis en place depuis vendredi des taxes de 25 % sur l’acier et de 10 % sur l’aluminium.

Après cette décision fortement critiquée sur la scène internationale, le Mexique a annoncé la mise en place de taxes douanières sur notamment plusieurs produits agricoles américains dont la viande porcine, les pommes et les raisins.

Le Canada et l’Union européenne ont déjà porté plainte contre les États-Unis auprès de l’OMC, estimant que ces taxes «ne respectent ni les obligations commerciales internationales américaines ni les règles de l’OMC», selon la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland.

Les États-Unis, le Canada et le Mexique négocient actuellement la modernisation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), signé en 1994 et que Trump a qualifié de «désastre» pour les emplois américains.