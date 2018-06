[PHOTOS] Un camion se renverse sur l'autoroute 73

Un camion transportant des produits forestiers s’est renversé cet après-midi sur l’autoroute 73 en direction nord, à la hauteur de Saint-Nicolas, causant quelques problèmes de circulation dans le secteur.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

L’accident est survenu vers 13h, dans la bretelle de l’autoroute 73 Nord, pour accéder à l’autoroute 20 en direction ouest.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

La bretelle était d’ailleurs toujours fermée à la circulation vers 17h, alors qu’un balai mécanique du ministère des Transports a été demandé sur place pour nettoyer le déchargement. «Ce ne sont pas des produits dangereux», a précisé Béatrice D’Orsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le conducteur du camion subit des blessures «légères» et a été conduit dans un centre hospitalier. On ne craint pas pour sa vie. La cause de l’accident reste inconnue pour l’instant.