Un candidat pédophile et suprémaciste blanc brigue un siège au Congrès américain

Un homme de la Virginie qui s'avoue suprémaciste blanc et pédophile et qui a passé 16 mois en prison en 2009 pour avoir comploté d’assassiner George W. Bush et Barack Obama souhaite être élu au Congrès américain en novembre prochain.

Nathan Larson, 37 ans, se présente maintenant comme candidat indépendant après avoir été mis dehors de parti libertarien l’an dernier.

L'homme n’a jamais été accusé de pédophilie, mais des copies temporaires de son site web démontrent qu’il prône l’agression sexuelle des enfants ainsi que la soumission des femmes. Il est aussi un admirateur d’Adolf Hitler, qu’il qualifie de «héros».

«En tant qu’élu, mes priorités seront d’arrêter le programme de lutte contre la drogue, de protéger les droits des propriétaires d’armes à feu et de mettre fin à l’implication des États-Unis aux guerres étrangères. Je veux aussi restaurer la suprématie blanche bienveillante, les frontières privées, le patriarcat, la liberté d’expression, l’abolition de l’âge de consentement, l’accès au suicide, le droit à la discrimination et le libre échange.»

Cette semaine, le Huffington Post a rapporté que Larson a admis avoir créé deux sites web destinés aux pédophiles.

«Beaucoup de gens se sentent contraints par la rectitude politique et en sont tannés. Les gens préfèrent un outsider qui n’a rien à perdre et qui va dire tout haut ce que tout le monde pense.»

Quand Larson s’est fait demander s’il était un pédophile ou «juste un sympathisant», il a affirmé que c’était un mélange des deux.

Le candidat qui est aussi associé au mouvement incel a officiellement soumis sa candidature le mois dernier.