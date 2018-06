Une famille poursuit un centre de désintoxication pour plus de 600 000 $

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ – Une famille a intenté une poursuite de plus de 600 000 $ contre la Maison L’Épervier, un centre de réadaptation pour alcooliques et toxicomanes de Saint-Alphonse-Rodriguez dans Lanaudière, après le décès d’un proche.

La famille accuse l’établissement de thérapie, privé et certifié par le gouvernement, de ne pas avoir donné les soins nécessaires à un homme suicidaire de 67 ans, Guy Parenteau.

«J’ai pris le téléphone et je les ai appelés. Je leur ai dit “vous l’avez tué”», a raconté avec émotion son épouse, Lucie Gagnon, lors d’une entrevue accordée à TVA Nouvelles.

Le drame s’est produit en septembre 2015. Guy Parenteau souffrait d’un trouble d’anxiété chronique et de dépression majeure.

«Ça faisait trois ans qu’il était en dépression», a expliqué sa sœur, Jocelyne Parenteau.

Après des séjours en centres hospitaliers, entre autres pour risque suicidaire, il contacte la Maison L’Épervier.

«Ils lui ont dit qu’il y avait des gens dans le même cas que lui qui avaient été soignés et guéris», a précisé son épouse.

M. Parenteau est admis le 9 juillet 2015 et il se retrouve à partager le milieu de vie de toxicomanes et d’alcooliques alors que, selon la poursuite, son problème est uniquement de nature psychiatrique. En cure fermée de 3 mois au coût de 10 000 $, il ne peut plus bénéficier du suivi de son psychiatre. Un médecin de famille du centre l’a mis en sevrage de ses médicaments à son arrivée, mais n’aurait pas réévalué sa condition par la suite.

«Il était dans un état de détresse lorsqu’il est arrivé. Ils étaient au courant que mon frère était suicidaire», a fait savoir Jocelyne Parenteau.

Inquiet, son psychiatre a communiqué avec la Maison L’Épervier, mais son aide aurait été refusée.

Guy Parenteau se plaint d’isolement, de solitude. Il ne dort plus et est épuisé. Il parle de torture. Des préposés lui auraient suggéré de se rendre à l’extérieur et de frapper un pneu avec un bâton pour se défouler.

«Il était isolé et, à la fin, je ne pouvais plus communiquer avec lui», a déploré sa sœur.

M. Parenteau s’est finalement enlevé la vie le 13 septembre, en soirée. Son corps a été retrouvé dans sa chambre vers 21 h 20.

Quelques heures auparavant, l’homme avait beaucoup pleuré et avait eu des idées suicidaires. Il aurait demandé de se rendre à l’hôpital, mais cela lui aurait été refusé par une préposée.

«C’est cruel. On ne t’aide pas et, en plus, on te laisse seul», a dit son épouse

Les proches de Guy Parenteau ont décidé d’entreprendre un recours au civil contre l’établissement. «La ressource n’avait pas l’expertise nécessaire pour accueillir un cas aussi sévère», a affirmé l’avocat de la famille, Me Jean-François Leroux, du cabinet Ménard, Martin avocats.

«Nous sommes d’avis que la Maison l’Épervier ne disposait pas des ressources et compétences pour traiter monsieur Parenteau», a d’ailleurs fait valoir le coroner qui s’est penché sur le dossier, dans un rapport.

«Je me questionne sur la qualité de l’évaluation lors de l’admission. [...] Toutefois, rien n’empêche une ressource (en toxicomanie ou en jeu pathologique) d’admettre d’autres types de clientèles dans une unité distincte», a ajouté la commissaire aux plaintes du réseau de la santé.

La Maison L’Épervier n’a pas voulu commenter le dossier.