Une histoire qui dure depuis 1981

U2 est de retour à Montréal, mardi soir et mercredi au Centre Bell, pour sa tournée eXPERIENCE + iNNOCENCE. Profondément attaché à la métropole, le groupe irlandais y est venu pas moins de 17 fois depuis son tout premier passage en 1981.

Alors qu’ils ont amorcé leur toute première tournée nord-américaine en 1980, Bono et ses comparses sont passés par la métropole pour la première fois l’année suivante, le 9 mars 1981, au Club Montréal, qui allait devenir le Spectrum.

Quatre ans plus tard, les musiciens se payaient cette fois-ci le Forum. Et les années suivantes, U2 allait alterner entre l’aréna du Canadien (qui a déménagé au Centre Molson/Bell) et le Stade olympique.

Le 1er octobre 1987, U2 attirait 65 000 spectateurs au Stade. Le coût des billets ? Un beau 27 $. « Je n’aimerais pas que les gens paient 100 $ pour venir voir U2. Ça ne vaut pas ça... », avait même dit Bono dans une entrevue à cette époque. Rappelons qu’il reste de bons billets pour les concerts de mardi soir et mercredi... à 360 $.

En août 1992, cinq mois après un concert au Forum, U2 était de retour, cette fois-ci au Stade devant 45 000 fans. Fait intéressant, le groupe y jouait alors dans l’immense enceinte trois semaines seulement après la fameuse émeute du spectacle de Guns N’ Roses. « Un spectacle dont on se souviendra longtemps, bien que, grâce à la psychose provoquée par le dernier spectacle au Stade, il était plus difficile de se rendre à son siège que d’entrer à la Maison-Blanche avec une arme en bandoulière », écrivions-nous dans nos pages.

Arcade Fire et Hippodrome

En 2005, pour ses deux concerts au Centre Bell, U2 avait offert sa première partie à un groupe encore très peu connu à l’époque : Arcade Fire.

Et six ans plus tard, faute de pouvoir présenter son imposante tournée U2 360° dans le vétuste Stade, le groupe avait marqué les esprits en faisant bâtir un stade temporaire de 80 000 places sur le terrain vacant de l’Hippodrome.