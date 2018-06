On a appris lundi que les roux auront leurs propres emojis. C'est en quelque sorte une petite victoire pour ceux arborant une chevelure de feu, mais ça ne doit pas s'arrêter là.

Le Sac de chips s’est demandé quels éléments de notre quotidien devraient se tailler une place de choix dans notre cellulaire.

Voici 12 emojis qui n’existent pas, mais qui devraient!

Un drapeau du Québec

Les plus patriotes d’entre nous en seraient ravis.

Photo Fotolia

Une poutine

Certains croient que le hockey est notre sport national, mais nous affirmons ici, haut et fort, qu’il s’agit de la dégustation de poutine.

Photo d'archives

Des verres progressifs

On a des émojis de lunettes de vue et de lunettes fumées, mais pas de verres progressifs. En 2018, il me semble que ça va de soi...

Photo FRÉDÉRIC T. MUCKLE

Le Bonhomme Carnaval

C'est toujours mieux qu'un bonhomme sourire bien normal!

Photo d'archives, JOEL LEMAY

Château Frontenac

Plus besoin de dire que l’on se rend dans la Vieille Capitale, on n’a qu’à mettre l’emoji du célèbre hôtel.

Photo d'archives, STEVENS LEBLANC

Pâté chinois

«Steak, blé d'Inde, patate.»

Photo Fotolia

Feuille de cannabis

Après tout, ce sera légal dans quelques jours, mois... années? En tout cas, ce le sera un jour.

Photo AFP

Popa dans La petite vie

Vous pourrez afficher fièrement votre amour pour les poubelles.

Photo d'archives

Un troisième lien

Malheureusement, nous n’avons aucun visuel à vous proposer pour celui-ci.

Fromage en grains

Une fierté nationale.

Un œuf en or

Pour aller avec l’enveloppe... non? Ok.

Photo Dario Ayala

Une prise de lutte

Présentement, il y a un emoji de lutte gréco-romaine, mais il n’y a pas KEVIN OWENS!