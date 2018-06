«Ce n'est qu'une victoire» -Saphir Taïder

Les joueurs de l’Impact de Montréal semblaient respirer un peu mieux, mardi, à leur séance d’entraînement au Centre Nutrilait, depuis leur récent gain à domicile contre l’une des plus grandes puissances offensives de la Major League Soccer (MLS), le Dynamo de Houston.

La formation texane n’aura pas réussi à déjouer le gardien Evan Bush en plus de 90 minutes de jeu, ce qui a permis au onze montréalais de voguer vers une mince victoire de 1-0, samedi.

Même si cette victoire a été acquise par la plus petite des marges, plusieurs points positifs sont ressortis de la performance du Bleu-blanc-noir selon le milieu de terrain Saphir Taïder. Entre autres, il affirme que la possession de ballon a été nettement plus convaincante.

«On a réussi à garder le ballon plus souvent que d’habitude, ce qui nous a permis de nous défendre contre le Dynamo et de garder notre force physique tout au long de la rencontre», a expliqué l’international algérien.

C’est probablement ce qui explique le fait que l’Impact aura également réussi à conserver son avance en deuxième demie et à ne pas s'écrouler dans les dernières minutes du match, chose prometteuse pour le reste de l’année.

Mais les joueurs du onze montréalais ne semblent pas très emballés de cette victoire.

«Ce n’est qu’une victoire à domicile, ce qui est plutôt normal, même si nous avons offert des contre-performances devant nos partisans, rappelle Taïder. Mais ça fait du bien de débloquer et on a retrouvé le sourire.»

L’entraîneur-chef de l’équipe, Rémi Grade, a par ailleurs envoyé des fleurs à l’endroit de son jeune milieu de terrain, Ken Krolicki, lui qui a contribué à la victoire des siens.

«Il s’est dévoué corps et âme pour défendre le ballon face aux meilleurs joueurs adverses et a apporté de l’énergie au reste de l’équipe au moment où elle en avait le plus besoin», a-t-il mentionné.

Fin d’une léthargie

Lors du dernier match, l’Impact aura d’ailleurs réussi à inscrire un premier filet en plus de 426 minutes de jeu.

Avec cet accomplissement, Garde espère que ses joueurs parviendront à regagner en confiance, chose qui les aidera énormément afin de regrimper au classement de l’Association de l’Est.

«Le football se joue avec de la confiance, elle ne s’achète pas, a lancé l’entraîneur. Il faut la créer avec nos occasions. Ce but se doit de nous permettre de nous mener vers des matchs plus complets où nous serons tous sur la même page.»

Malgré tout, le Bleu-blanc-noir se situe toujours parmi les dernières équipes du circuit Garber. Et obtenir une deuxième victoire de suite pour la deuxième fois cette saison sera une tâche extrêmement ardue. L'Impact affronte samedi l’une des équipes de l’heure dans la MLS, le FC Dallas, formation toujours invaincue à domicile depuis le début de la saison.