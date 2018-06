Contacts sexuels: une éducatrice s'est créé un faux compte Facebook pour piéger un jeune

Une ancienne éducatrice en garderie scolaire désirait tellement avoir des contacts sexuels avec un jeune de 12 ans qu’elle a créé un faux profil Facebook pour «mettre de la pression» et piéger l’enfant.

Entre les mois de mars et avril 2015, Mélanie Roy était alors à l’emploi de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries et c’est dans ce contexte qu’elle a connu l’enfant et sa mère.

De façon progressive, elle a eu des contacts avec sa victime via Facebook, mais aussi par messagerie texte avant de pousser son stratagème un peu plus loin.

«Pour mettre de la pression sur le jeune, l’accusée s’est créé le faux profil de Mike, un adolescent de 14 ans qui vantait à la victime les bénéfices d’avoir des rapports sexuels avec une personne plus âgée», a expliqué le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Régis Juneau.

Un faux profil qui servait à faire tomber les réticences du jeune et à obtenir les confidences de la victime.

«Ainsi, Mike va dire à la victime qu’il a lui-même vécu ses premières expériences avec une femme plus vieille, il parle des bénéfices d’une telle relation et du sentiment de fierté que l’on peut retirer entre les mains de quelqu’un d’attentionné», a ajouté Me Juneau en précisant que «Mike avait aussi parlé des charmes de l’accusée».

Finalement, par hasard, les conversations entre l’enfant et Roy ont été trouvées par la mère de l’enfant puisque ce dernier, après avoir utilisé le cellulaire de sa mère, a oublié de fermer sa session Facebook.

De façon commune, les avocats ont suggéré au juge René de la Sablonnière d’imposer à la femme une peine de dix mois de détention assortie d’une période de probation de deux ans et d’un suivi de 18 mois.

Il lui a également été interdit d’entrer en contact avec la victime et sa mère, de s’approcher de sa maison ou de son lieu d’étude ou de travail. Il lui a aussi été interdit d’aller sur Internet et d’accepter un travail qui la placerait en relation de confiance avec une personne de moins de 16 ans.