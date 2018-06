Dave Gettleman a un cancer

Le directeur général des Giants de New York, Dave Gettleman, a révélé mardi qu’il était aux prises avec le cancer.

«Récemment, je me suis soumis à un examen médical annuel et on a découvert que j’avais un lymphome, a-t-il précisé dans un communiqué de son équipe. Durant la dernière semaine, j’ai fait davantage de tests pour déterminer le traitement approprié, qui commencera prochainement.»

«Je continuerai de travailler tant que le processus médical me le permettra. Quand je ne serai pas au bureau, je serai en constante communication avec [l’entraîneur-chef] Pat Shurmur, [le DG adjoint] Kevin Abrams et les autres membres de notre personnel», a-t-il ajouté, indiquant que le pronostic était bon.

Ayant occupé la chaise de DG des Panthers de la Caroline de 2013 à 2016, Gettleman, 67 ans, a été embauché par les Giants le 28 décembre dernier.