Des organismes canadiens lancent le défi d’un avenir sans déchets plastiques d’ici 2025

MONTRÉAL – Dans une déclaration publiée lundi, plus de 40 organismes environnementaux canadiens unissent leurs voix pour réclamer l’interdiction des plastiques nocifs et non recyclables.

La Fondation David Suzuki, Sierra Club Canada et Environmental Defence font notamment partie des signataires qui lancent au gouvernement fédéral le défi de faire du Canada «zone de zéro déchet plastique».

«À l’heure actuelle, le Canada recycle moins de 11 % de ses déchets de plastique. Tout le reste aboutit dans nos sites d’enfouissement et nos rivières, lacs et océans», déplore Ashley Wallis, directrice de programme de l’organisme Environmental Defence.

Les 40 groupes souhaitent faire passer cette statistique à 85 % d’ici 2025. Notamment en obligeant les producteurs à adopter une procédure responsable en matière d’emballage afin de récupérer et recycler leurs propres produits. Ils demandent également qu’une cible nationale en matière de recyclage soit mise en place, puisqu’actuellement ce sont les provinces qui fixent elles-mêmes leurs objectifs et les services de recyclage varient d’une municipalité à l’autre.

«Le monde entier attend du Canada qu’il fasse preuve de leadership dans la lutte contre la pollution par les plastiques, et il est plus que temps d’agir», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Les 8 et 9 juin, la pollution par les plastiques sera un thème du sommet du G7. Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de l’Environnement Catherine McKenna ont laissé entendre qu’ils prendraient position en faveur d’une charte internationale sur les plastiques, inspirée du modèle de l’accord de Paris.

«On décharge l’équivalent d’une benne à ordures de matières plastiques dans les océans du monde chaque minute. Le Canada préside le G7 cette année, c’est donc le moment idéal de prendre les devants et de promouvoir l’adoption d’un traité mondial fixant des cibles ambitieuses pour l’élimination des déchets plastiques de la planète», a déclaré pour sa part Yannick Beaudoin, directeur pour l’Ontario et le Nord canadien à la Fondation David Suzuki.