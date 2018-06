Des Québécois en attente

Aucun Québécois n’a été choisi dans les 10 premières rondes du repêchage du baseball majeur, lundi et mardi. Quelques athlètes de la Belle province pourraient maintenant être appelés, ce mercredi, lorsque seront présentées les rondes 11 à 40.

Le scénario avait été le même en 2017 quand trois Québécois, soit Jonathan Lacroix, Raphaël Gladu et Édouard Julien, avaient dû attendre au troisième jour de l’encan avant d’être sélectionnés.

Le Canadien Tristan Pompey a été par ailleurs choisi dès la troisième ronde du repêchage, mardi, par les Marlins de Miami. Pompey, 89e choix au total, évolue au poste de voltigeur. Ce produit de l’Université du Kentucky est le jeune frère de Dalton Pompey, qui fait partie de l’organisation des Blue Jays de Toronto.

Les Jays semblaient d’ailleurs avoir une belle occasion de rassembler les deux frères alors que Tristan était encore disponible lors de la sélection de troisième tour - 88e au total - de la formation torontoise. Les Blue Jays lui ont toutefois préféré le jeune lanceur Adam Kloffenstein, un géant de 6 pi et 5 po âgé de seulement 17 ans.

À propos de Kloffenstein, il était le coéquipier de Jordan Groshans, le choix de première ronde (12e au total) des Blue Jays effectué lundi soir, à l’école secondaire Magnolia, au Texas.

En plus de Groshans, les Jays ont sélectionné, lors du premier jour du repêchage, un certain Griffin Conine, fils de l’ancien joueur professionnel prénommé Jeff. Mardi, l’organisation torontoise a ajouté notamment Sean Wymer, un lanceur, et Christopher Bec, un receveur, lors des quatrième et cinquième rondes.

Tristan Pompey a été le deuxième joueur originaire du Canada à être appelé lors de cet encan 2018. Lundi, Noah Naylor avait été choisi au premier tour (29e) par les Indians de Cleveland.

Le lanceur droitier RJ Freure, sélectionné en sixième ronde par les Astros de Houston, a été l’autre représentant de l’unifolié choisi jusqu’à présent.