SAUVAGEAU, Marc



Au CHUL, Québec, le 27 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée monsieur Marc Sauvageau, conjoint de feu madame Louise St-Germain, fils de feu monsieur Joseph Sauvageau et de feu madame Rose Lefebvre. Il demeurait au Lac-St-Joseph, autrefois à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 12 h 30,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Sauvageau laisse dans le deuil ses enfants: Raynald (Carole Canuel), Louis (Madeleine Matte), feu Michel (Lucille Fugère); ses petits-enfants: Mathieu (Joanie Bruneau), Simon et Vincent Sauvageau, Francis et Karine Sauvageau (Olivier Martel); ses arrière-petits-enfants: Edouard et Olivier Sauvageau, Laurence et Jeanne Martel. La mère de ses enfants feu Liliane Tessier. Il était le frère et le beau-frère de: Edith (Jean-Guy Dussault), feu Yvette (feu Paul-Henri Allard). Il laisse également dans le deuil Germaine Lavoie, tous les membres de la famille Tessier, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s particulièrement Claude Picard. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des maladies du coeur et de L'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8.