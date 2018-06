FORTIN, Madeleine Gagnon



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Madeleine Gagnon épouse de feu Luc Fortin. Elle était la fille de feu Antonio Gagnon et de feu Irène Bissonnette. Elle demeurait à Sainte-Claire, Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s auà compter de 9h.Elle laisse dans le deuil ses fils: Daniel (Monique Audet) et Yves Régis (Martin Pilon); ses petits-enfants: Nicolas (Pierre Vallée) et feu Marie-Soleil. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophique du Québec, 5415, Paré Street, suite 200 Mont-Royal (Québec) H4P 1P7. Site internet: www.sla- quebec.ca. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la Maison Funéraire