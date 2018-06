Hymne national : les joueurs ne doivent pas se cacher, selon Donald Trump

Le président des États-Unis, Donald Trump, souhaite que tous les joueurs de la NFL soient tenus de se présenter sur le terrain pour l’hymne national et de se lever durant son interprétation.

Après avoir retiré aux Eagles de Philadelphie son invitation à la Maison-Blanche, Trump a rédigé un message sur son compte Twitter, mardi matin. Ainsi, il est allé à l’encontre de la nouvelle politique récemment adoptée par la NFL. Cette dernière oblige les joueurs présents sur la surface de jeu à rester debout lors de l’hymne, mais les athlètes peuvent demeurer à l’intérieur du vestiaire de leur équipe s’ils ne veulent pas y assister.

Lundi, le président avait décidé de laisser les Eagles à la maison; les champions du Super Bowl devaient le visiter le lendemain et à la suite de cette décision, un plan B a été mis en place.

«Nous allons jouer fièrement l’hymne national et d’autres merveilleuses chansons pour fêter notre pays aujourd’hui [mardi], a écrit Trump. Honorons l’Amérique! Gens de la NFL, il n’y a pas de fuite possible au vestiaire!»

We have had many Championship teams recently at the White House including the Chicago Cubs, Houston Astros, Pittsburgh Penguins, New England Patriots, Alabama and Clemson National Champions, and many others. National Anthem & more great music today at 3:00 P.M.