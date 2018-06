La NASA veut faire appel à des entreprises privées pour gérer la Station spatiale

La NASA est en discussion avec plusieurs entreprises privées pour la gestion au quotidien de la Station spatiale internationale (ISS) dans les années à venir, a expliqué l’administrateur de l’agence spatiale américaine Jim Bridenstine.

«Nous sommes maintenant à un stade où il y a des gens en dehors (de la NASA) qui peuvent assurer la gestion commerciale de la Station spatiale internationale», a déclaré M. Bridenstine au quotidien Washington Post, qui a pris la tête de la NASA en avril.

«J’ai eu des discussions avec de nombreuses grandes entreprises qui seraient prêtes à s’impliquer à travers un consortium», a-t-il ajouté, mais sans donner plus de précisions sur les entreprises auxquelles il a parlé.

La Maison Blanche avait indiqué plus tôt cette année qu’elle avait l’intention d’arrêter d’ici 2025 le financement direct de l’avant-poste orbital construit en étroite collaboration avec les Russes, onze pays européens mais aussi les Japonais et les Canadiens.

Les États-Unis investissent entre 3 et 4 milliards de dollars par an dans l’ISS, qui a coûté environ 100 milliards de dollars à assembler et qui est habité sans interruption depuis 2000.