La relève des Blue Jays flanche encore

Miguel Andujar a claqué un grand chelem en septième manche pour permettre aux Yankees de New York de vaincre les Blue Jays au compte de 7-2, mardi à Toronto.

Il s’agissait du premier circuit de quatre points en carrière pour la recrue. Il était précédé de Gary Sanchez, Didi Gregorius et Aaron Hicks sur les sentiers.

Les Torontois n’ont réussi que trois coups sûrs dans la rencontre. La formation avait par ailleurs entamé la partie avec quatre frappeurs avec une moyenne au bâton de ,200 ou moins, soit Devon Travis (,200), Kendrys Morales (,194), Russell Martin (,174) et Randal Grichuk (,120).

Estrada doit attendre

Marco Estrada, qui a amorcé le match au monticule pour les favoris locaux, devra ainsi attendre encore pour savourer une première victoire depuis le 20 avril. Il a bien fait malgré tout, ne permettant qu’un point et six coups sûrs en six manches de travail.

Le remplaçant sur la butte, Seunghwan Oh (1-2) a bousillé la maigre avance d’un point en effectuant le tir qui a permis à Andujar de produire quatre points.

La relève des Blue Jays a flanché une fois de plus lors du tour au bâton suivant. Cette fois, Hicks a frappé un circuit de trois points aux dépens d’Aaron Loup.

Le vétéran CC Sabathia (3-1) a connu une bonne sortie, concédant deux points, trois frappes en lieu sûr et un but sur balles en sept manches. Teoscar Hernandez et Kevin Pillar ont tous deux expédié des balles dans les gradins alors qu’il évoluait au marbre.

Martin, qui œuvrait derrière le marbre, a été blanchi en trois présences officielles au bâton, dont deux fois sur des prises. Il a retiré deux coureurs sur trois en tentative de vol.

Les deux équipes disputeront le deuxième et dernier match de leur série mercredi soir.