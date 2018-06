Le concours Miss America ne jugera plus sur l’apparence physique

NEW YORK | Le concours Miss America ne jugera plus sur des critères liés à l’apparence physique et va supprimer la présentation des candidates en maillot, a annoncé mardi sa présidente, pour qui l’événement n’est désormais plus un « concours de beauté », mais une « compétition ».

La présentation en maillot, qui comptait pour 10 % de la note finale, va être remplacée par un échange avec le jury, tandis que le défilé en robe du soir, qui pesait 15 % du total, deviendra une présentation des candidates dans la tenue de leur choix.

Lors de cette présentation, chaque participante évoquera les projets sociaux dans lesquels elle souhaiterait se lancer si elle était élue, selon un communiqué publié mardi par la Miss America Organization, qui organise l’événement.

La nouvelle nomenclature utilisée par les jurés n’avait pas encore été publiée mardi sur le site, qui affichait encore l’ancienne, intégrant des critères physiques.

« Nous ne sommes plus un concours de beauté, nous sommes une compétition », a déclaré la présidente du conseil d’administration de la Miss America Organization, Gretchen Carlson, lauréate en 1989.

L’édition 2019 de l’événement sera diffusée le 9 septembre par la chaîne américaine ABC, depuis Atlantic City (New Jersey).

Nommée début janvier, la journaliste Gretchen Carlson est devenue l’une des grandes figures de la lutte pour les droits des femmes après avoir provoqué, en 2016, la démission du PDG de la chaîne Fox News, Roger Ailes, qu’elle accusait de harcèlement sexuel.

La désignation de Gretchen Carlson faisait suite à la démission forcée du PDG de la Miss America Organization, Sam Haskell.

Une enquête du site d’information Huffington Post avait révélé que le dirigeant avait envoyé plusieurs courriers électroniques visant notamment Mallory Hagan, lauréate en 2013, dans lesquels il se moquait de sa prise de poids et critiquait sa vie sexuelle, affirmant qu’elle était une femme facile.

« Beaucoup de jeunes femmes nous ont dit: nous aimerions participer au programme, mais nous ne voulons pas nous montrer en maillot et hauts talons », a expliqué Gretchen Carlson lors d’un entretien à ABC, diffusé mardi.

« Qui ne veut pas s’affirmer, apprendre à mener, payer pour ses études supérieures (l’organisation attribue plusieurs bourses scolaires chaque année) et montrer au monde la personne qu’elle est, au plus profond de son âme? », a interrogé la présidente.

« C’est ce que nous allons juger à partir de maintenant », a-t-elle dit au sujet de la cérémonie, qui approche les 100 ans (1921).