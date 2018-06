Nouvelle vocation pour les silos de L’anse au Foulon

Les silos de l’anse au Foulon, qui devaient recevoir à l’origine des granules de bois, auront une nouvelle vocation puisque La Coop fédérée compte les acquérir pour en faire l’entreposage de grains, dans le cadre d’un projet de plus de 90 M$.

La Coop fédérée prévoit aménager un terminal maritime d’exportation de grains et de céréales dans le Port de Québec, avec l’aide du gouvernement provincial qui injectera 30 M$.

Les activités de transbordement de Sorel et de Montréal seront redirigées vers Québec qui est appelée à devenir une plaque tournante dans le transbordement de grains et de céréales. La Coop fédérée compte faire transiter plus d’un million de tonnes de grains par Québec, au cours des prochaines années.

«C’est dans le plan stratégique d’allonger la chaîne de valeur des producteurs agricoles du Québec via la commercialisation des céréales», a indiqué au Journal Ghislain Gervais, président de La Coop fédérée.

Le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation procède à un investissement de 10 M$ sous forme d’équité par l’entremise de Capital Logistique Québec auquel participe aussi le Fonds de solidarité FTQ. Le ministère des Transports s’est pour sa part engagé à verser une somme de 20 M$ sur vingt ans.

«Il y a plus de 2,6 milliards de tonnes de grains qui vont être consommées dans le monde cette année. C’est un marché qui est soutenu et qui est en croissance. On veut que les producteurs du Québec en profitent», a ajouté M. Gervais.

Le projet sera financé majoritairement par La Coop fédérée qui injectera près de 60 M$. Dans un premier temps, elle compte faire l’acquisition des deux silos à granules existants pour débuter dès cet automne l’exportation de céréales.

«On parle d’un projet que va s’échelonner jusqu’en 2020-2021 parce qu’il y a quatre phases de construction qui sont prévues», a expliqué M. Gervais.

Pour 2019, La Coop fédérée prévoit construire de nouveaux silos, un système de déchargement et aménager une cour de triage puisque les nouvelles installations seront accessibles par camion, par voie ferrée, par vraquier et par navire transocéanique.

Le Port de Québec publiera sur son site internet dès mercredi matin les détails de ce projet dans le cadre du processus environnemental de participation citoyenne.

«On est conforme à tous les niveaux aux activités portuaires. Dès qu’on obtient l’aval du Port de Québec, on est prêt à aller de l’avant. Tout le projet passe par l’acceptation citoyenne», a indiqué M. Gervais.

La Coop fédérée possède déjà un centre de distribution dans le Port de Québec, à proximité des dômes, où elle fait la réception de fertilisants et de céréales. Le terminal est appelé à recevoir du maïs, du soya, du blé, de l’orge et de l’avoine. L’utilisation de convoyeurs fermés est prévue au projet.

«C’est un beau projet pour les producteurs agricoles du Québec. C’est une belle opportunité qui s’est offerte à nous et on a hâte d’en faire profiter nos membres», a ajouté le président.

«À La Coop fédérée, on a plusieurs installations à travers le Québec et nous sommes un bon citoyen corporatif. Ce ne sont pas des activités qui génèrent beaucoup de bruits», a-t-il ajouté.

Les immenses silos blancs avaient été érigés à la hâte en 2013 par Arrimage Québec au coût de 20 M$ à la suite d’un contrat à long terme signé avec Rentech qui a fait faillite depuis.