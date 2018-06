Retour du Panache mobile

Devenu un incontournable estival, Panache Mobile, la roulotte gourmande de l’Auberge Saint-Antoine, est de retour pour la belle saison et pour une 8e année, dans le décor enchanteur du Vignoble Ste-Pétronille de l’île d’Orléans, depuis le 1er juin dernier.

La Fondation Madeli-Aide pour l’éducation, qui célèbre son 20e anniversaire, tiendra son traditionnel souper au homard des Îles-de-la-Madeleine le mercredi 13 juin, dès 17 h 30, à bord du CTMA Vacancier, qui sera pour l’occasion amarré au Terminal de croisières du Port de Québec. Le souper sera cette année sous la coprésidence d’honneur de Guy Cormier, Président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, et de Jean-Pierre Léger, Vice-président du conseil d’administration de la Fondation de Claire et Jean-Pierre Léger. Renseignements : http://www.madeli-aide.org.

Ensemble pour les aidants

Le 2e événement-bénéfice « Ensemble pour les aidants » au profit de la famille Therrien-Gagnon s’est tenu récemment au bistro La Cohue de Sainte-Foy. Orchestrée par BEEZ Créativité Média et sous la présidence d’honneur de Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent, la soirée a permis d’amasser 11 105 $, qui serviront à donner des ailes à des gens exceptionnels. Le fils de Gabbi Therrien et Mario Gagnon a été victime, en 2014, d’un traumatisme crânien cérébral important, le laissant partiellement paralysé. Plutôt que de placer leur fils en CHSLD, ils ont décidé d’en prendre soin à la maison et de prendre également en charge les soins inhérents à sa condition, devenant ainsi aidants naturels. Sur la photo, de gauche à droite : Gabbi Therrien, mère de Pier-Luc ; Pier-Luc Gagnon, Marie-Ève Bolduc, 1-2-3 R GO ; Mario Gagnon, père de Pier-Luc ; Gérard Deltell, président d’honneur et Isabelle Julien, Beez Créativité Média.

Ursulines

L’inauguration officielle du Pôle culturel du Monastère des Ursulines de Québec, créé en janvier 2017 dans l’objectif de conserver et de mettre en valeur les diverses composantes de notre patrimoine et de protéger l’esprit des lieux des Ursulines, s’est tenue récemment dans le contexte de l’événement Dialogues avec les Ursulines, du 25 au 27 mai dernier. À cette occasion, la nouvelle image de marque a été dévoilée au grand public dans la mythique chapelle du monastère des Ursulines. Sur la photo : France Lachance, directrice générale du Pôle culturel du Monastère des Ursulines et Guy Bouchard, président du conseil d’administration du Pôle culturel du Monastère des Ursulines.

Clin d’œil

Tout le monde l’appelle « Flo, le coiffeur de St-Sauveur ». Barbier depuis 1965, Florient Collins fait la coupe de cheveux au Salon Mirador du 230, rue Durocher, à Québec, depuis au moins 50 ans. Il pose ici avec l’un de ses nombreux clients (Jocelyn Boily). Comme il se plaît souvent à le dire, il pourrait écrire un livre sur ce quartier, qu’il a vu évoluer au fil des ans avec, entre autres, la démolition du Centre Durocher et la construction des Habitations Durocher. Salon Mirador : 418-525-8272.

Anniversaires

Ève Landry (photo), comédienne québécoise (Unité 9), 33 ans... Marie-Claude Nadeau, astrologue depuis plus de 17 ans à l’émission Astromag de TéléMag Québec... Josée Turmel, entrepreneure en ligne, 51 ans... Pierre Bruneau, chef d’antenne au bulletin TVA 17 heures, 66 ans... Sébastien Lefebvre, membre de Simple Plan, 36 ans... Joe Clark, premier ministre du Canada (1979-1980), 79 ans.

Disparus

Le 5 juin 2017. Andrew Cunningham (photo), 67 ans, acteur anglais, marionnettiste, ventriloque et écrivain... 2016. Jerome Bruner, 100 ans, psychologue américain (psychologie cognitive)... 2014. Laurent Leblond, 76 ans, journaliste pendant 40 ans (Le Rimouskois, le Progrès-Écho et L’Avantage de Rimouski)... 2004. Ronald Reagan, 93 ans, 40e Président des É.-U. (1981–1989)... 2002. Dee Dee Ramone, 50 ans, bassiste du groupe The Ramones.