Rimouski aura une nouvelle école primaire

RIMOUSKI | C'est officiel, Rimouski aura finalement sa nouvelle école primaire. Le ministre de l'Éducation l'a confirmé mardi matin. Et Rimouski ne gagne pas qu'une nouvelle école, elle gagne aussi une Lab-École.

Après un refus l'an dernier, la Commission scolaire des Phares a réussi à convaincre le ministère de l'Éducation. Le projet, qui est maintenant évalué à 17,9 millions $, comprend 18 classes de niveau primaire et trois de niveau préscolaire. La nouvelle école sera construite dans le quartier Saint-Pie-X, sur un terrain déjà cédé par la Ville de Rimouski.

«On va travailler fort. Dès demain matin, on va commencer à travailler tout le monde ensemble. Un projet normal d'école, c'est à peu près deux ans. On se rajoute peut-être une année ou une demi-année pour pouvoir vraiment s'entendre sur ce qu'on veut à l'intérieur de notre école», a expliqué Gaston Rioux, le président de la Commission scolaire des Phares.

La nouvelle école accueillera entre 300 et 350 élèves dans un environnement unique, puisqu'elle sera l'une des sept premières Lab-Écoles de la province. Intégrée dans la nature, on y fera la promotion des saines habitudes de vie.

«Au Québec, on peut avoir les plus belles écoles du monde. On peut avoir les écoles où on peut réussir davantage et avoir ce sentiment d'appartenance pour les élèves, les enseignants et le personnel», a affirmé le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx.

Pour la petite histoire, la dernière école à avoir été construite à Rimouski l’a été en 1980. C'est l’école Rose-des-Vents du quartier Pointe-au-Père.