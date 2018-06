Shawn Mendes est plus que parfait dans le dernier «Carpool Karaoke»

On ne pensait pas pouvoir tomber plus en amour avec Shawn Mendes jusqu’à ce qu’on voit son «Carpool Karaoke» avec James Corden présenté dans le cadre du Late Late Night Show.

Le chanteur canadien y dévoile qu’il n’habite plus chez ses parents et qu’il paierait jusqu’à 500$ pour les bobettes de Justin Bieber. Fascinant.

Mendes enfile également un costume d’Harry Potter et de Dumbledore, le jeune homme de 19 ans étant un fan fini de la série de livres de sorciers écrits par J.K. Rowling.

Shawn y interprète aussi quelques-uns de ses succès comme «There's Nothing Holdin' Me Back», «Mercy» et «In My Blood». À voir!