Supports à vélo: le sondage pour départager les deux finalistes est en ligne

Les internautes ont jusqu’au 30 septembre pour choisir parmi les deux grands finalistes du concours de design de supports à vélo signature pour Québec.

Le sondage en ligne pour désigner le prototype préféré se trouve à l’adresse : ville.quebec.qc.ca/velo. Le gagnant sera dévoilé à l’automne. Ensuite, cinq unités de supports à vélo seront produites et installées en 2019.

Durant l’été, les supports seront installés dans plusieurs artères commerciales. Cela permettra aux gens de juger non seulement de leur aspect esthétique, mais aussi «d’évaluer l’aspect sécuritaire et fonctionnel de chacun des prototypes», a expliqué la Ville de Québec dans un communiqué de presse rendu public mardi. Une conférence de presse à ce sujet devait d’ailleurs avoir lieu mardi matin, mais la municipalité l’a annulée à cause des mauvaises conditions climatiques.

Le bois ou les mots

Les deux finalistes sont connus depuis février. Le premier est le concept «Québec à vélo» proposé par Para-Sol. « (Il) se distingue par sa matérialité de bois, à la fois identitaire pour la Ville de Québec et évocatrice d’une volonté écologique. Le design sobre de l’objet et ses qualités modulaires en font un mobilier qui s’intègre bien au contexte urbain », a expliqué la Ville.

Photo courtoisie

L’autre finaliste, «abycyclette!», est l’œuvre du consortium Hatem + D Architecture/Étienne Bernier architecte + GID Design industriel.

Photo courtoisie

La municipalité précise que le concept «a séduit le jury pour sa forte signature, a indiqué la municipalité. Il s’agit d’un support à vélo pouvant former un mot, chacune des lettres de l’alphabet peut être représentée. La force de la proposition réside également dans les multiples possibilités de personnalisation, permettant une identification unique par artère ou par quartier».

Le budget total du projet est de 135 000 $.