Un antibiotique pour contrer la maladie de Lyme

SHERBROOKE – La maladie de Lyme a progressé ces dernières années dans le sud du Québec, en Montérégie et en Estrie, où le nombre de cas diagnostiqués a presque triplé depuis 2016.

Pour contrer ce phénomène, un antibiotique est maintenant disponible sans ordonnance.

Une seule dose peut être donnée par le pharmacien, mais le patient ne doit pas avoir de symptômes de la maladie puisque le traitement n'est qu'à titre préventif.

Le Doxycycline peut empêcher l'infection et le développement de la maladie de Lyme s'il est administré dans les 72 heures suivant la piqûre.

De 25 % à 30 % des tiques seraient infectées par la maladie de Lyme. On dit qu'en raison du printemps humide, on doit se méfier, leur présence pourrait être plus hâtive.

Parmi les mesures de protection à adopter lors d'activités extérieures et de promenades en secteur boisé ou végétalisé, il est fortement conseillé de porter des vêtements longs, des chaussures fermées et des bas.

On suggère aussi d'appliquer un chasse-moustique contenant du Deet ou de l'Icaridine, et de changer de vêtements et de se doucher au retour.

Parmi les cas rapportés en 2017 au Québec, 87 % se trouvaient en Estrie ou en Montérégie.