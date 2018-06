Un programme double divisé à Detroit

Les Yankees de New York et les Tigers se sont partagé les honneurs d’un programme double, lundi à Detroit. Les Bombardiers du Bronx ont tout d’abord eu le dessus 7-4 en après-midi, avant de s’incliner au compte de 4-2 en soirée.

Mike Fiers (5-3) a permis aux favoris locaux d’éviter l’affront du balayage dans cette courte série de deux matchs en ne donnant que deux points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers lors du second duel.

Ronny Rodriguez, avec un ballon-sacrifice, puis James McCann, Jeimer Candelario et Victor Martinez, avec des doubles, ont été à l’origine des points de l’équipe du Michigan.

Domingo German (0-4) a subi la défaite. Giancarlo Stanton a claqué sa 13e longue balle de la saison dans une cause perdante.

La quatrième manche suffit

Dans le premier affrontement, le receveur Austin Romine a couronné une poussée de six points en quatrième manche en claquant un circuit avec deux coureurs sur les sentiers.

Gleyber Torres et Greg Bird ont chacun cogné une longue balle en solo pour les vainqueurs, qui ont savouré un cinquième triomphe consécutif.

Le partant Luis Severino (9-1) a excellé pendant huit manches, allouant deux points, dont un mérité, et quatre coups sûrs. Le droitier a totalisé 10 retraits sur des prises, lui qui n’a pas perdu depuis le 10 avril. Après que Jonathan Holder eut concédé deux points non mérités en fin de neuvième, Aroldis Chapman a obtenu le dernier retrait de la partie pour signer son 14e sauvetage de l’année.

Pour les Tigers, Miguel Cabrera a poussé un coéquipier au marbre. Nicholas Castellanos a récolté deux coups sûrs et produit un point, en plus de marquer une fois.

Drew VerHagen (0-2) a été malmené, accordant sept points, autant de frappes en lieu sûr et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers.

Les Yankees se rendront maintenant à Toronto pour entamer une série de deux matchs contre les Blue Jays à compter de mardi.