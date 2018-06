Une 26e bibliothèque voit le jour dans Saint-Sauveur

La bibliothèque de Saint-Sauveur, 26e succursale du réseau de Québec, a été inaugurée mardi matin. Les travaux d’aménagement ont coûté environ 200 000 $ à la municipalité.

«Cette 26e bibliothèque d’un réseau en croissance qui compte plus de 200 000 abonnés devient à son tour un lieu de découvertes et de rassemblement pou tous», s’est félicitée la conseillère Alicia Despins, membre du comité exécutif et responsable de la culture.

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal du district, a ajouté que cette bibliothèque, qui comptera 4 000 documents, était «très attendue» dans ce secteur de la Ville.

L’établissement, qui sera ouvert cinq jours sur sept, ouvrira officiellement ses portes le dimanche 17 juin, à partir de 10h. L’après-midi même, les résidents sont invités à une fête familiale pour souligner l’évènement.