Une comédie sera tournée à Québec

Une comédie dramatique dont les scènes se déroulent entièrement dans les files d’attente : telle est la folle idée de Réal Bossé, dont l’idée de série se concrétisera cet automne sur les ondes d’Unis TV.

Produite par ComediHa !, File d’attente sera tournée à Québec, entre autres dans le quartier St-Roch et l’île d’Orléans, dans n’importe quel lieu imaginable où il peut y avoir une file d’attente, que ce soit à l’épicerie, au guichet automatique, dans le trafic, dans un abribus...

« On va aussi sortir deux ou trois fois de Québec, dans les régions autour », explique Réal Bossé.

L’imposant tournage accueillera 360 figurants et 50 comédiens, dont l’idéateur et coauteur de la série, Réal Bossé, ainsi que Sylvie Moreau, Jean-Nicolas Verreault, Isabelle Brouillette et Iannicko N’Doua.

Une série « lourde de sens »

Bossé, qui incarne un personnage muet depuis dix ans dans l’émission lol :), précise que File d’attente ce ne sera pas une émission de sketches, mais bien une série « lourde de sens ». On y suivra l’évolution de deux cellules familiales qui se croiseront dans le huit clos obligé de files d’attente.

« Ces personnages en ont tous gros sur le cœur, mais pendant qu’ils prennent leur mal en patience, ils nous donnent accès à une partie d’eux-mêmes », explique-t-il.

L’idée saugrenue d’avoir des scènes entièrement tournées dans des files d’attente a séduit le diffuseur, a-t-il confié lors d’un entretien. « J’ai appris en écrivant la série qu’on passe cinq ans de notre vie à attendre quelque part ».

Réal Bossé pense déjà à une autre saison. Pour l’instant, 13 épisodes de 30 minutes seront tournés. « Mais je pense que j’en ai 50 d’écrits », lance-t-il.

Une série exportable

Le producteur Sylvain Parent-Bédard, président de l’Agence ComediHa ! (Complexe G, lol :) ) pense lui à l’exportation du produit.

« Les files d’attentes, c’est un concept fort et exportable. C’est une série qui pourrait se tourner n’importe où dans le monde. C’est une idée universelle », a-t-il ajouté.

Le tournage débutera le 17 juin, et sera d’une durée de 26 jours.

La série sera diffusée à Unis TV dès septembre.