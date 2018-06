Voici la Shelby Super Snake, une Mustang de 800 chevaux

Si les 460 chevaux de la Ford Mustang GT ne réussissent pas à vous satisfaire, Shelby American a probablement une solution pour vous.

La dernière création de l’iconique modificateur américain, la Super Snake, n’est rien de moins qu’un monstre sur quatre roues.

En ajoutant un gigantesque compresseur au V8 de 5,0 litres de la Mustang, Shelby fait passer la puissance du bolide à 710 chevaux. C’est trois de plus que la Dodge Challenger Hellcat!

Et pour les plus fous, une amélioration supplémentaire permet de faire passer la puissance du Super Snake à 800 chevaux!

Shelby Super Snake Shelby American

Cela permet à cette merveille de passer de 0 à 100 km/h en 3,5 petites secondes. À manipuler avec des gants de soie!

Vendue à partir de 147 211 $CAD, la Mustang Super Snake est aussi équipée d’une calandre et d’un capot propres à ce modèle, de freins Brembo avec étriers à six pistons à l’avant et à quatre pistons à l’arrière, d’une suspension plus rigide ainsi que de gigantesques roues de 20 pouces.

Shelby Super Snake Shelby American

Une association qui perdure

La liaison entre le nom Shelby et les produits Ford ne date pas d’hier. En 1965, le légendaire Carroll Shelby a créé une première version survitaminée de la Mustang, la Shelby GT350.

Au fil des années, la tradition s’est poursuivie et elle demeure bien vivante aujourd’hui. Ford commercialise toujours une variante Shelby GT350 de sa Mustang actuelle et on prévoit même lancer une GT500 pour 2020. Celle-ci devrait développer plus de 700 chevaux.

Contrairement à ces modèles, la Mustang Shelby Super Snake, celle-ci est vendue directement par Shelby American et ne pourra pas être achetée chez un concessionnaire.