VÉZINA, Richard



À la maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, le 29 mai 2018, est décédé à l'âge de 67 ans et 8 mois, M. Richard Vézina, époux de dame Madeleine Sénéchal, fils de feu M. René Vézina et de dame Cécile Sylvain. Il demeurait à Rivière-du-Loup. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère; ses filles: Mélanie et Marie-Ève (Guillaume); sa sœur: Lyne (Rick); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sénéchal, ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances à laà la salle d'exposition l'Escale, le vendredi 8 juin de 19h à 21h30 età compter de 13h.Vous pouvez manifester votre sympathie par un don, à la fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, 44 rue de Chauffailles, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1. Cartes disponibles à la maison funéraire.