BRENNAN

Mary Catherine McEniry



Paisiblement à Québec, le 1er juin 2018, à l'aube de son 88e anniversaire, est décédée Mary Catherine (McEniry) Brennan, épouse bien-aimée de feu Ted Brennan, mère de Debbie Brennan, Robert Brennan, Joanne Brennan (Edouard Gosselin), David Brennan (Debbie Blevins) et grand-mère de Carolina (Charles Vining), Amy (Alexandre Proulx), Megean, Kiel, Nicholas et Max, et arrière-grand-mère de Kate. Mary rejoint ainsi son époux, son frère et ses parents. Mary était une soeur dévouée auprès de son frère feu Peter McEniry (Pauline Drolet) et sa soeur Sheila McEniry (Bill Hallessey) et une tante bien-aimée de leurs enfants, Cathy, Frank, Donna Marie, Betty Lou, Jennifer, Mary Lynn et Christopher. Elle était une vraie dame dans tous les sens du mot. Sa famille, ses amis et tous ceux qu'elle a touchés au cours de sa vie se souviendront assurément de son grand cœur, son sens de l'humour et sa compassion.. La famille recevra les condoléances à compter de 13h à la Maison Gomin. Vos témoignages de sympathie peuvent être communiqués auprès de la maison Lépine Cloutier (www.lepinecloutier.com). Alternativement, au lieu de transmettre des fleurs un don auprès de la Société Canadienne de l'Alzheimer sera grandement apprécié (www.alzheimer.ca/tribute). Nous tenons également à remercier tout le personnel infirmier de Saint Brigid's Home qui lui a prodigué des soins avec compassion, respect et dignité.