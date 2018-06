38 mois à l'ombre pour des agressions sexuelles sur deux ados

Après avoir fait reporter son dossier une dizaine de fois à la suite de son plaidoyer de culpabilité, un homme qui a agressé sexuellement deux jeunes femmes a écopé, mercredi, d’une peine d’incarcération de 38 mois.

Estimant «que le supplice avait assez duré», la juge Johanne Roy a choisi d’octroyer immédiatement à Sylvain Brousseau la sentence qu’elle estimait juste après que les avocats eurent plaidé sur la peine.

En mai 2017, Brousseau avait reconnu avoir «flatté, caressé et massé la vulve» d’une jeune fille de 12 ans et d’en avoir agressé une autre de 17 ans, lors «d’un soir de gardiennage» alors que sa conjointe Déanne Beauchamp – qui est accusée de complicité dans ce dossier – était assise sur le sofa.

Tel que mentionné en salle de Cour à l’époque, la mère de famille avait alors expliqué à la jeune gardienne qu’elle avait «donné le feu vert» à Brousseau «pour que ça se passe à soir».

En plus de la peine, Brousseau sera inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité et il lui sera interdit de se trouver dans les parcs, piscines publiques où tout autre endroit où se trouvent des enfants et ce, pour une période de vingt ans.