GAUTHIER, Sylvie



À l'Hôpital Laval, Québec, le 24 mai 2018, à l'âge de 58 ans 6 mois, est décédée dame Sylvie Gauthier, épouse de monsieur Alain Lachance. Née à Portneuf, le 12 novembre 1959, madame était la fille de feu dame Gabrielle Alain et de feu monsieur Lorenzo Gauthier. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 13h.Madame Gauthier laisse dans le deuil son époux Alain Lachance; sa fille Claudia Lachance; son gendre Déric Lacasse Lapointe; ses petits- enfants : Ludovic Lapointe et Emric Lapointe; sa belle-mère Monique Bédard (feu Jean-Guy Lachance); son beau-frère Jean Rivard (feu Colette Gauthier); sa nièce Marie-Ève Rivard (Michel Boivin); sa petite-nièce Roxanne Boivin; son petit-neveu Simon Boivin ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie le personnel de l'Hôpital Laval pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la clinique SACCADE. Tél : (418) 915-7030.