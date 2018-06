GAGNON, Ginette Laprise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 30 mai 2018, à l'âge de 75 ans 1 mois, est décédée dame Ginette Laprise, épouse de monsieur Joachim Gagnon. Née à St-Grégoire de Montmorency, le 7 avril 1943, elle était la fille de feu dame Laura Laforet et de feu monsieur René Laprise. Elle demeurait à Château-Richer mais a longuement habité St-Louis-de-Courville. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 7 juin 2018 de 19h à 22h, de même queà compter de 9h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son époux monsieur Joachim Gagnon, madame Laprise laisse dans le deuil ses deux fils: Yves Gagnon (Cindy Bouchard), David Gagnon (Katherine Robert); ses petits- enfants: Cédric Gagnon, Frédérique Gagnon, Noémie Gagnon; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Denise Laprise (feu Hector Binet), Yvon Laprise (Raymonde Bélanger), Michel Laprise (feu Denise Cléroux), Régent Laprise (Hélène Michaud), Diane Hébert (feu André Laprise); de la famille Gagnon: Colette (feu Robert Lachance), Cécile (Armand Chabot), Rachel (feu Marc Normand), Claude (Louise Turcotte), Nicole (Étienne Paradis), Michel (Claudette Gingras), Simon (Madeleine Gignac), Bernadette Normand (feu Gilbert Gagnon), Adrienne Laprise (feu Serge Gagnon); ses nièces Nathalie et Sylvie Laprise ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ginette était également la sœur de: Rémi Laprise (Juliette Cloutier), Yolande Laprise (Denis Labelle), Colette Laprise, Clément Laprise; la belle-sœur de: Marc-André Gagnon (Émilie Lavoie), Rock Gagnon (Louise Gelly), Louis Gagnon (Lucille Fortier), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-Anne et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à fondation du CHU, pavillon de l'Enfant-Jésus, 418-525-4385, www.fondationduchudequebec.com. Les Funérailles sont sous la direction de :