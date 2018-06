BISSON, Etienne



Au CHSLD St-Isidore, le 1er juin 2018, à l'âge de 82 ans et 9 mois est décédé monsieur Etienne Bisson, époux de madame Marcelle Rouleau. Il était le fils de feu Omer Bisson et de feu Anna Royer. Il demeurait à Saint-Damien-de Buckland. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h30,Les cendres seront inhumées, par la suite, au cimetière paroissial. Il est allé rejoindre sa fille France et son fils Alain; il laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Serge (Nancy Descôteaux), sa petite-fille Océanne et son petit-fils Keven ainsi que son gendre Raynald Gingras. Il était le frère de: feu Adélard (feu Monique Corriveau), feu Léopold (feu Yvette St-Pierre), feu Alphonse (feu Thérèse St-Pierre), feu Omer, Denis, feu Marie-Anna (feu Napoléon Goupil), feu Thérèse (feu Émilien Béchard), feu René, Jeanne-d'Arc (Michel Fradette), Léona et feu Gérard. De la famille Rouleau, il était le beau-frère de: Thérèse (feu Irenée Thibault), feu Laurette (feu Hervé Goulet), feu Raymond (Claudette Châteauvert), Lauréat (Carmen Turgeon), Hervé, Jean-Claude (Patricia Morin), Claudette (feu Jean-Guy Houde) et feu Pauline (Louis Bilodeau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement au personnel du CHSLD de St-Isidore pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec) G6E 3B4. Des formulaires seront disponibles sur place. Monsieur Bisson a été confié pour crémation à la Maison Funéraire